Демонстранты, выступающие против политики президента страны Майи Санду, прошли маршем по улицам Кишинева в воскресенье, в акции приняли участие 7 тысяч человек. Как отмечает Reuters, митинг состоялся уже шестое воскресенье подряд, а его организатор — осужденный за мошенничество оппозиционер Илан Шор.

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Участники акции протеста выступили против резкого повышения цен, особенно на закупаемый в РФ газ, и призвали к отставке Санду и ее правительства. Четыре колонны протестующих встретились на центральной площади Кишинева, где разбили палаточный лагерь (предыдущий без каких-либо столкновений ранее убрала местная полиция).

Организатор демонстрации — партия политика Илана Шора, осужденного за мошенничество на 1 млрд долларов и сейчас живущего в Израиле. Сам Шор обратился к протестующим по видеосвязи и призвал к проведению досрочных выборов. К акции также присоединились три небольшие молдавские политические партии, в том числе коммунисты.

Шор, в частности, раскритиковал местные власти за то, что они неспособны "облегчить жизнь "Молдовгазу". Компания испытывает трудности с оплатой российского газа; в свою очередь, "Газпром" отказывается сообщать, какой объем голубого топлива он поставит Кишиневу в ближайшие месяцы. Российская компания требует погасить задолженность в размере 709 млн долларов (722 млн евро).

Reuters оценивает прошедшие накануне протесты как "самый серьезный политический вызов Санду с момента ее убедительной победы на выборах 2020 года". При этом, подчеркивает агентство, поддерживающее ее большинство в молдавском парламенте остается существенной опорой для действующего главы государства и проводимой политики.