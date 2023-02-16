В Молдове в четвертый раз с начала войны нашли обломки ракеты. Ночью российские военные обстреливали Украину
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в Бричанском районе обломки ракеты, заявили в МВД республики. Это уже четвертый случай за последние три месяца.

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"Как и в предыдущих случаях, компетентные учреждения в установленном порядке предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", — сообщило министерство внутренних дел Молдовы.

В пресс-релизе ведомства не уточняется принадлежность ракеты, но говорится, что падение обломков стало следствием авиаударов России по Украине.

Ранее власти Молдовы сообщали об обнаружении на своей территории обломков ракет 5 и 31 декабря, а также 14 января. В те дни российские военные также проводили массированные обстрелы территории Украины.

В ночь на 16 февраля удары были нанесены по нескольким южным и западным областям Украины, сообщили местные власти. В ходе атаки армия РФ использовала как ракеты, так и беспилотники. Известно о четырех погибших.

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