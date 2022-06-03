В Молдове запретят трансляцию российских передач на военную тематику

Молдова создает юридическую базу для борьбы с дезинформацией. За ее распространение вводятся штрафы, а также приостановление лицензии на вещание на срок до 7 дней. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Аудиовизуальным СМИ запрещается транслировать новостные и аналитические передачи, ток-шоу и фильмы на военную тематику, произведенные в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Эти и другие положения содержатся в принятом парламентом во втором чтении соответствующем законопроекте.

В четверг, 2 июня, его поддержали 54 депутата из 101. Все они — представители правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), оппозиция от голосования отказалась. Опрошенные DW эксперты объяснили, зачем вносятся поправки в действующее законодательство и что они изменят в молдавском информационном пространстве.





Какие нововведения приняты парламентом Молдовы

Нововведения в сфере распространения информации сосредоточены на трех направлениях. В первую очередь, это запрет на трансляцию новостных и аналитических передач, а также фильмов на военную тематику, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия эту конвенцию подписала в 2006 году, но не ратифицировала). Такая норма уже была в молдавском законодательстве в 2018-2020 годах, затем ее отменили. С началом войны в Украине, после введенного в Молдове чрезвычайного положения, запрет снова вступил в силу.

Другое новшество связано с тем, что телеканалы-ретрансляторы должны закупать не менее пятидесяти процентов контента в странах ЕС, либо в США и Канаде. И, наконец, запрещена трансляция на зарубежных каналах рекламы, которая направлена на молдавского потребителя.

Кроме того, впервые в молдавском законодательстве появилось определение дезинформации. Согласно принятому по инициативе правящей ПДС законопроекту, это "намеренное распространение ложной информации, созданной для нанесения ущерба личности, социальной группе, организации или безопасности государства".

Контроль за исполнением законодательства возлагается на Совет по телерадиовещанию. За распространение дезинформации предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро в пересчете), а также приостановление лицензии на вещание на срок до 7 дней.





Законопроект с историей

Оппозиция, не подержавшая документ в первом чтении, также поступила и в ходе второго. "Он направлен прежде всего на то, чтобы уничтожить российское телевещание в Молдове, а мы против любых запретов", — пояснил для DW свою позицию депутат-коммунист Константин Старыш. По его словам, "оценивать работу каналов и санкционировать их все равно будут по идеологическим соображениям".

В первом чтении законопроект был принят еще 7 апреля и сразу же вызвал скандал. В документе содержались положения, связанные с распространением дезинформации и в интернете. Большие полномочия в борьбе с ним получала Служба информации и безопасности (СИБ).

Так, например, ей позволялось блокировать сайты и штрафовать любое лицо за распространение сведений, которые СИБ сочтет наносящими вред информационной безопасности страны или фейком. Вводились большие штрафы для физических и юридических лиц, занимающихся такой деятельностью. Предлагалось также запрещать для юрлиц их работу на срок до шести месяцев.

После резкой критики в адрес законопроекта его авторы провели консультации с представителями гражданского общества. Документ было предложено разделить на две части — поправки, касающиеся аудиовизуальных СМИ, приняли во втором чтении, остальные все еще находятся в стадии обсуждения.





"Бесплатный контент из РФ связан с идеологией"

Как заявил в интервью DW эксперт неправительственной организации WatchDog Валерий Паша, "мы рады, что законотворцы приняли к сведению наши замечания, решив доработать вопросы, связанные с интернетом и соцсетями". По мнению эксперта, одобренные депутатами нововведения, которые касаются аудиовизуальной сферы, создают предпосылки для структурных изменений на медиарынка.

"Появится настоящая конкуренция, ведь до сих пор ретрансляторы российских телеканалов получали рекламу для молдавского потребителя от правообладателя, практически ничего не инвестировали в собственную продукцию и жили припеваючи. Бесплатный контент, который они получали из РФ, связан не с бизнесом, но с определенной идеологией", — убежден эксперт.

По данным соцопросов, каналы, ретранслирующие российский контент, — Primul in Moldova (Первый в Молдове), НТВ-Молдова, РТР-Молдова, — находятся в первой десятке зрительских предпочтений. По результатам исследования Magenta Consulting, проведенного в конце 2021 года по заказу Центра независимой журналистики, основными источниками информации в Молдове являются телевидение и интернет, за ними следуют радио и печатные СМИ.





"Нарушается принцип свободы слова"

Комментируя для DW принятый во втором чтении законопроект, гендиректор телекомпании РТР-Молдова Евгений Сергеев отметил, что содержащиеся в нем нормы "приведут к уничтожению телеканала". Речь, объяснил Сергеев, идет о том, что за нарушение установленного документом объема собственной продукции телеканалам могут запретить размещать рекламу сроком до трех месяцев. Согласно законопроекту, в эфир должно идти не менее 8 часов собственного контента ежедневно в прайм-тайм.

"Мы работаем не по франшизе, зарегистрированы в Молдове как отдельное предприятие, ищем рекламу, как и другие местные телеканалы, и без нее просто не выживем", — указал Сергеев. Вообще же, по его выражению, "странно, что проевропейские власти используют антидемократические методы давления и запретов. По большому счету, в Молдове вводится цензура и нарушается принцип свободы слова".

Между тем глава Ассоциации независимой прессы Петру Маковей видит в российских телеканалах "пропагандистский рупор", поэтому, считает он, норма закона, запрещающая российские новости, "вполне оправдана". "Не надо путать журналистику и свободу слова с явной пропагандой", — указал Маковей в комментарии для DW