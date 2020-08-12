В Монголии умер заразившийся бубонной чумой мужчина

В Монголии в аймаке (провинции) Ховд зафиксировали еще один летальный случай в результате заражения бубонной чумой, сообщается в Facebook Минздрава страны.

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Как пишет РБК со ссылкой на информагентство"Синьхуа" и представителя Министерства здравоохранения Монголии, от заболевания скончался 42-летний мужчина. Накануне смерти он купил две тушки сурков, уточнил представитель ведомства.

В Минздраве Монголии призвали местных жителей не охотиться и не есть мясо сурков, чтобы предотвратить распространение бубонной чумы. Несмотря на то что в стране охота на сурков запрещена, многие монголы считают их мясо деликатесом и нарушают закон, отмечает агентство. Всего, по его данным, с начала года в стране выявили 12 случаев подозрения на чуму, четыре из них подтвердились.

С 25 июля на западе Монголии объявили карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой у 39-летнего местного жителя, который поступил в больницу, съев мясо сурка. У него выявили симптомы бубонной чумы — это лихорадка, мышечная и головная боль.

В середине июля Минздрав страны сообщил о смерти 15-летнего подростка от бубонной чумы, после того как он съел мясо сурка.

На севере Китая в округе Баян-Нур в начале июля также был объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы.