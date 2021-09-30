В Москве блогер сделал провокационное фото на фоне храма: его задержали
Foto: vk.com/rusik__pupsik

В Москве полицейские задержали блогера Руслана Бобиева, который сделал провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД РФ.

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Бобиев опубликовал вызывающий снимок на своей странице в соцсети Instagram: на фотографии он со своей подругой в полицейской куртке имитирует оральный секс. Подпись к фотографии была следующая: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить". Как сообщает "Дождь", девушка также была задержана вместе с блогером.

После задержания был опубликован ролик с публичными извинениями Бобиева. Он пообещал больше так не делать и рассказал, что ранее его уже привлекали к административной ответственности.

По словам Бобиева, ранее в поле зрения полиции попадали видео с пранками, которые снимал блогер. На данный момент его профиль в Instagram заблокирован, до прекращения деятельности аккаунта у Бобиева было 100 000 подписчиков.

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