В Москве будет введен пропускной режим

В связи с эпидемией Covid-19 в Москве с 13 апреля вводятся дополнительные ограничения, сообщает ТАСС. В частности, столица России переходит на пропускной режим при передвижении по городу.

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"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района", — цитирует слова мэр Москвы Сергея Собянина ТАСС.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. "Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", — пояснил мэр.

Кроме того, в Москве будут приостановлены все строительные работы, кроме строительства объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Приостанавливается работа практически всех предприятий.

Ограничения будут действовать с 13 по 19 апреля.