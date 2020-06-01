В Москве через неделю откроют храмы

Все храмы Московской епархии РПЦ откроются для прихожан с предстоящей субботы, 6 июня. Это будет канун дня Святой Троицы, сообщается на сайте патриархии.

Патриархия подчеркивает, что открытие храмов согласованo с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Роспотребнадзор 29 мая выпустил рекомендации по открытию храмов, которое должно проходить в три этапа. На первом этапе снятия ограничений рекомендуется совершать богослужения в присутствии не более одного человека на четыре квадратных метра. В храме будет нужно носить маски, а на входе обрабатывать руки антисептиком. Церковь должна регулярно проветриваться.

Храмы в Москве закрыли для прихожан в апреле. На Пасху верующие смотрели трансляцию богослужений онлайн.

27 мая власти Москвы объявили о новом этапе снятия ограничений. С первого дня лета в Москве будет разрешена вся непродовольственная торговля, к работе смогут вернуться также прачечные-химчистки и ремонтные мастерские. C 1 июня в российской столице планируется "в тестовом режиме" разрешить прогулки по определенному графику для жителей каждого дома.