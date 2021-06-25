В Москве четвертый день фиксируют рекордную смертность от Covid-19

Число смертей пациентов с коронавирусом продолжает расти как в России, так и в ее столице. Москва обновила максимум летальных исходов за все время пандемии. В регионах власти жалуются на дефицит вакцин от Covid-19 - и объясняют это ростом спроса на прививки. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

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Суточный прирост заболевших в России к пятнице - 20 393 человека, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум с 22 января, накануне было на 211 меньше. Число новых случаев растет третий день - и второй день превышает отметку 20 тысяч.

Умер за сутки 601 пациент - рекордный показатель в этом году и максимум с декабря. В четверг регистрировали на 33 смерти меньше.

В столице России четвертый день подряд фиксируют рекордную смертность от Covid-19 - умерли 98 человек. Столько же - в Петербурге. Накануне там было больше летальных исходов - 99 против 92 в Москве. Темпы суточного прироста в Москве снизились - 7 916 случаев против 8 598 днем ранее, в Петербурге увеличились - 1 194 против 1 143 накануне. Все эти цифры в июне выросли в разы.

Всего за время пандемии в России было зарегистрировано 5 409 088 заражений. Вылечились, согласно статистике штаба, 4 929 639 пациентов. Оценка штабом числа умерших сильно ниже, чем впоследствии фиксирует Росстат. С начала пандемии только к апрелю этого года умерли 270 352 человека, заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные статистического ведомства.

К 30 июня министерство цифрового развития планирует закончить интеграцию базы переболевших коронавирусом и предоставить им QR-код (как и тем, кто сделал прививку). "Их там в регистре около 9 млн записей", - сказал накануне в эфире телеканала "Россия 24" замминистра Олег Качанов. Внимание на эту цифру обратило издание "Медиазона", напомнив, что переболевших, по данным штаба, не 9 млн, а меньше 5 млн человек.

Коронавирус в России: число смертей в Москве бьет рекорд третий день подряд

Дефицит вакцин



Тем временем власти российских регионов сообщают о нехватке вакцин от коронавируса.

Первым на этой неделе о дефиците заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, когда обсуждал по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным свое переизбрание на новый срок (выборы в сентябре). "В некоторых пунктах вакцинации наблюдается очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин, и хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание", - говорил Кадыров в среду.

На следующий день о нехватке вакцин заявил уральский губернатор Евгений Куйвашев.

"В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем - все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку", - написал он "Инстаграме".

Губернатор пообещал, что пока не будут налажены поставки в нужных объемах, "никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет". Он попросил работодателей "повременить со стимулированием сотрудников", при том что в Москве и многих других регионах власти запустили программы обязательной вакцинации.

В пятницу дефицит признали в Хабаровском крае. Местный минздрав объявил о приостановке вакцинации в двух крупнейших городах региона - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Там объяснили это резким ростом темпов вакцинирования.

"В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины, - говорится в сообщении министерства. - Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме".

В ближайшие два дня в Хабаровский край должны направить 15 тысяч доз вакцины, сообщили местные чиновники. Свердловский губернатор писал накануне, что федеральный оперативный штаб в ближайшие дни обещает отправить в регионы 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт", "в том числе к нам".

За прошедшую неделю из-за всплеска заболеваемости и вводимых в разных регионах требований по обязательной вакцинации в четыре-пять раз вырос спрос на прививки, сказал "Коммерсанту" гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Единственной массовой вакциной остается "Спутник V", но даже с учетом планов производства других препаратов мощностей не хватает. Общую потребность в вакцинах участники рынка оценивают на уровне в 140 млн доз в год, но исходя из текущей ситуации и подтвержденных планов мощности разворачиваются не более чем на 100 млн доз, и до этого уровня еще очень далеко, пишет издание.

Тем временем власти Ростова-на-Дону пожаловались на дефицит кадров в бригадах скорой помощи, пишет "Кавказский узел". Бригады укомплектованы врачами всего на 33,6%, заявила начальник здравоохранения города Ольга Мельникова.

Спор о Сочи



Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Краснодарского края продолжить принимать после 1 августа не только вакцинированных туристов, но и людей с отрицательным ПЦР-тестом.

"Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - заявил Догузова.

С 1 июля в Краснодарском крае - то есть в Сочи, Анапе и в других курортных местах - отели будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, а 1 августа - только тех, кто сделал прививку. О таком решении накануне объявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

После его заявления туроператоры предупредили о риске срыва сезона в Краснодарском крае. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина прогнозирует массовое аннулирование бронирований. Туристам могут не вернуть всю уплаченную за отдых сумму, считает Тюрина, ведь требование наличия прививки от коронавируса не считается форс-мажором.

По прогнозу гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, турпоток в Краснодарский край в августе и сентябре может сократиться до 80%.

"Потому что сейчас вакцинировано около 12% россиян, и к концу июля, исходя из темпов вакцинации, вряд ли будет вакцинировано больше 15-20%, - говорил он накануне РБК. - Сейчас такое ощущение, что представители власти пытаются сделать путешествия по России более трудными, чем в Турцию, которая будет все лето принимать невакцинированных туристов. Это означает только то, что мы подарим еще несколько миллионов туристов Турции".

В Москве с пятницы начали оформлять QR-коды для тех, кто сделал прививку от ковида. В рестораны и кафе со следующей недели будут пускать только по ним. Власти таким образом стараются заставить людей прививаться от коронавируса. Темпы вакцинации в России сильно отстают от других стран.