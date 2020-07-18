В Москве и Петербурге задержаны участники акций в защиту прав трансгендеров

В Москве и Санкт-Петербурге активисты вышли на пикеты против законопроекта, предлагающего запретить трасгендерам вступать в брак и усыновлять детей.

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В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 18 июля, состоялись серии одиночных пикетов против законопроекта, ограничивающего права однополых пар и трансгендеров. В столице в ходе акции у здания Госдумы, по словам пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина, были задержаны 23 человекa, передает портал "МБХ Медиа". Задержанных доставили в ОВД по Тверскому и Басманному районам.

Среди задержанных оказалась корреспондентка "МБХ Медиа", которую отпустили после предъявления пресс-карты и редакционного задания. В Санкт-Петербурге у метро "Гостиный двор" были задержаны 11 активистов, сообщает "Эхо Москвы".

Протест направлен против поправок в Семейный кодекс, которые внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, в том числе Елена Мизулина. Законопроект предлагает, в частности, запретить заключать браки не только однополым лицам, но и лицам, сменившим пол (трансгендерам), а также запретить трансгендерам усыновлять детей.