В Москве из-за коронавируса продлят новогодние каникулы

Московский департамент образования и науки рекомендовал школам увеличить до двух недель продолжительность нынешних новогодних каникул. Решение установить срок каникул с 27 декабря по 9 января примут управляющие советы школ, сообщило в четверг, 16 декабря, ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента.

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"Продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания Covid-19 среди школьников", — указал представитель ведомства. По его данным, с середины ноября — после осенних каникул — число школьных классов на карантинах снизилось в несколько раз по сравнению с октябрем.

Детские сады и колледжи продолжат работу по плану

Для учеников начальных классов 27-30 декабря будут открыты дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать в обычном режиме.

До этого аналогичное решение было принято в Санкт-Петербурге. 27 и 28 декабря — раньше запланированного — петербургским школам разрешили отпустить школьников на каникулы, пишет "Интерфакс".

В России выявлено более 28 тысяч новых заражений

Между тем число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 28 363 — до 10 103 160, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Число летальных исходов от коронавируса за последние 24 часа возросло на 1142 — до 292 891, указывается на сайте "стопкоронавирус.ру". В Москве за сутки зафиксировано 2459 новых инфицированных, общий показатель с начала пандемии увеличился до 1 991 707 человек. От последствий заражения коронавирусом в российской столице скончались в общей сложности 35 558 человек, указал далее федеральный штаб.

Распространяемые штабом сведения о скончавшихся от коронавируса в России значительно ниже, чем другие официальные российские данные, в частности Росстата и Минздрава РФ. В начале декабря Росстат сообщил, что в 2021 году резко выросла естественная убыль населения. За первые десять месяцев года она составила 802,8 тысячи человек — это на 71,6 процента больше, чем в январе-октябре прошлого года (467,9 тысячи).