В Москве из-за пандемии коронавируса запретили посещать кладбища

В Москве из-за коронавируса закрыли для посещения кладбища. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его официальном сайте.

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Собянин отметил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах, чтобы навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы. В этом году эти праздничные дни приходятся на 12, 19, 26 и 28 апреля.

"В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов. К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно", — сказал градоначальник.

Мэр Москвы напомнил, что число заболевших в столице перевалило за 6 тысяч человек, умерли более 30 человек. "Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — объяснил Собянин.

Указ мэра столицы будет действовать до окончания режима самоизоляции — до этого времени кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. "Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение", — добавил Собянин.

По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом, в Москве около 6,7 тысячи зараженных.

Режим самоизоляции в Москве установлен до 1 мая.