В Москве могут принудительно привить 60% работающих

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, в котором обязала провести вакцинацию 60% всех работающих в ряде сфер экономики, сообщает РБК.

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Обязательная вакцинация 60% работников коснется таких сфер как общепит, торговля и транспорт. Должны быть привиты сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, СПА, массажных салонов, клиентских структур банков, ЖКХ и энергетики, многофункциональных центров (МФЦ), театров, музеев и библиотек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация не может быть личным делом тех, кто работает в сфере услуг.

"Это личное дело … до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался", — заявил он.

Накануне главврач Коммунарки, главной инфекционной больницы Москвы, выступил за обязательную вакцинацию.

"Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и еще раз убеждении. Именно поэтому я сегодня нахожусь здесь в студии", — сказал Проценко в интервью на YouTube-канале "Антонимы". "Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос, как она регулироваться должна, наверное, самый главный", — цитирует его издание РИА "Новости".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа зараженных COVID-19 на 80% за последние дни, а также об увеличении количества госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии на 70%. В столице дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения заболевших. На минувшей неделе в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая.

В конце мая президент России Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса, поскольку люди должны сами осознать эту необходимость.