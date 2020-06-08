В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые

К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры, сообщает "Комсомольская правда".

"По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по машине каршеринга из охотничьего ружья, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщил ночью в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Он задержан и обезврежен", — сказал собеседник агентства. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение, отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Он пояснил, что ранены в общей сложности в результате произошедшего три человека.

По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — сказала она.