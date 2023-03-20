В Москве начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает газета "Коммерсантъ". Китайский лидер прибыл в российскую столицу сегодня утром, это его первый визит с 2019 года.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят как двусторонние отношения, так и войну в Украине, в том числе предложенный Пекином план мирного урегулирования конфликта. "Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы председатель Си смог, что называется из первых уст, получить с российской стороны видение текущего момента", — заявил Песков.

Приветствуя своего коллегу, Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина "способствуют укреплению многополярности в мире". По словам президента РФ, он внимательно ознакомился с мирным планом КНР и с уважением относится к этой инициативе.

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку они "обладают исторической логикой". Также председатель КНР выразил уверенность, что россияне в следующем году изберут Путина на очередной президентский срок (сам он официально не объявлял о выдвижении своей кандидатуры).

Ранее сообщалось, что сегодня Путин и Си Цзиньпин проведут беседу один на один, которая продолжится за неформальным обедом. Официальная часть переговоров запланирована на завтра.

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план "по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов. Среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — прокомментировал инициативу президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что после своей поездки в Россию Си Цзиньпин планирует созвониться с Зеленским.