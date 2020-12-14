В Москве начался суд над полицейскими, подкинувшими наркотики Ивану Голунову
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело против бывших полицейских, обвиняемых в фабрикации уголовного дела против корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

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Как сообщает "Медуза", обвиняемыми по делу Голунова проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.

Полицейским предъявлены обвинения в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

6 июня 2019 года в Москве на Цветном бульваре сотрудниками полиции был задержан корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов. Утверждалось, что при обыске у него в рюкзаке и на съемной квартире были найдены наркотические вещества, напоминает ТАСС.

В середине июля в МВД объявили об увольнении четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы, участвовавших в задержании журналиста. Спустя почти полгода, 19 декабря 2019 года, по факту задержания Ивана Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

По версии следствия, организатором преступления является Ляховец — как считает обвинение, он решил подкинуть наркотики журналисту с целью улучшить показатели раскрываемости отдела.

5 февраля Генпрокуратура РФ направила Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование.

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rus.DELFI.lv

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