В Москве начался военный парад

В Москву на парад в День Победы приехали лидеры семи стран: президент Беларуси Александр Лукашенко: президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер Армении Никол Пашинян.

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В Украину же прибыла председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы", — написала она.

При этом власти 24 российских городов приняли решение не проводить парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Только за последние несколько дней от проведения парадов отказались в Кургане и Новочеркасске. Как напоминает „Верстка", 22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в День Победы военные парады планируется провести в 28 городах. Таким образом, отменены почти все парады в честь 9 Мая.

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