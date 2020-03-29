В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.
Покидать квартиру москвичам разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (тем, кто обязан ходить на работу), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и для выноса мусора.
А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.
"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — объявил Собянин.
Он отметил, что после обращения Путина и объявленных им мер предосторожности передвижения по городу снизились на две трети. "И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали", — подчеркнул он.
Ограничения начнут действовать с 30 марта. Въезд и выезд из города при этом не запрещен.