В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы станет обязательным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

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решение связано со снятием ограничений по коронавирусу на работу промышленных предприятий и строек, пишет РИА "Новости".

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", - отметил Собянин.

По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803. Официальные данные гласят, что в Москве Covid-19 заболели 92 676 человек, поправились 9227, умерли 905 пациентов.