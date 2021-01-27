В Москве пришли с обыском в квартиру Алексея Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В квартиру известного российского оппозиционера Алексея Навального в среду, 27 января, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Во время обыска в квартире находился брат оппозиционера Олег. Сам Алексей Навальный в настоящее время находится под стражей в СИЗО "Матросская тишина". Ему хотят заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

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О визите сотруднов правоохранительных органов в квартиру оппозиционера сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", — написал Жданов в Twitter.

Сам Навальный в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина". Он был арестован на 30 суток сразу по возвращении из Германии в Россию по обвинению в нарушении правил условного срока по делу "Ив Роше".

По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после массовой акции протеста, состоявшейся 23 января в Москве по призыву Навального. Обыски планируются и у других сотрудников ФБК, в том числе у Любови Соболь.

В 2013 году Алексея и Олега Навальных признали виновными по делу "Ив Роше". Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, а Олега — к 3,5 годам реального срока. В 2017 году политику продлили испытательный срок еще на один год.

На 31 января запланированы новые массовые акции в поддержку Навального по всей России. Перед аналогичными протестными мероприятиями 23 января полиция приходила с обысками к ближайшим соратникам Навального и задерживала их.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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