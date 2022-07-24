В Москве признали факт ракетного удара по порту Одессы

Oфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар, нанесенный накануне по морскому порту Одессы. В воскресенье, 24 июля, она написала в Telegram-канале, что целью ракет "Калибр" являлся военный объект Украины. По словам Захаровой, в результате удара уничтожен украинский военный катер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь Минобороны России подтвердило нанесение ракетного удара по территории Одесского порта. В заявлении ведомства утверждается, что в результате "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль", а также склад, на котором находились противокорабельные ракеты Harpoon, поставленные США. Кроме того, "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины", заявили в Москве.

Резкая реакция мировых лидеров после удара по порту Одессы

23 июля - спустя менее суток после достигнутых в Турции договоренностей - российские войска нанесли удары по Одесскому морскому порту. По данным оперативного командования ВСУ "Юг", две ракеты были сбиты украинскими силами ПВО, еще две попали в объекты портовой инфраструктуры. При этом в хранилище с зерном они не попали, в результате удара возник пожар в насосной станции, указало ОК "Юг".

Россия в тот же день официально не подтвердила обстрел Одессы, а в Минобороны Турции сообщили, что РФ заявила им о непричастности к атаке. Удар вызвал резкую реакцию мирового сообщества. Он "ставит под серьезное сомнение приверженность России подписанным накануне договоренностям" об организации поставок украинского зерна, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это нападение подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить договоренности, на которые она согласилась", - указал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно" осудил обстрел порта в Одессе и призвал РФ, Украину и Турцию соблюдать соглашение по вывозу украинского зерна и другой продукции.

"Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", - заявил в свою очередь верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Зеленский: Удар по политическим позициям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту - это цинично, и это удар по политическим позициям самой России. Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - подчеркнул он. По словам украинского лидера, реакция мирового сообщества на ракетный удар по Одессе "абсолютно единодушна" и россиянам после этого "уже никого не обмануть".

Днем ранее Россия и Украина подписали в Стамбуле при посредничестве главы ООН Антониу Гутерриша соглашения о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала российского вторжения в морских портах. Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН.

Речь идет о разблокировании трех портов - Одессы, Черноморска и Южного, с них в ближайшие недели предполагается возобновить экспорт украинского продовольствия. При этом в Турции будут созданы инспекционные группы в составе представителей всех сторон, они будут обеспечивать проверку грузов и экипажей судов.