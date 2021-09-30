В Москве проходит обыск у родителей основателя The Insider Доброхотова

Летом квартиры Романа Доброхотова и его близких обыскали по делу о клевете, где журналист выступает свидетелем. Новый обыск связан с делом о "незаконном пересечении границы", заявил основатель The Insider.

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В Москве полиция утром в четверг, 30 сентября, пришла с обыском в квартиру родителей основателя и шеф-редактора расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на мать журналиста, находившуюся в помещении. Через час после прихода полицейских мать Доброхотова перестала выходить на связь.

К родителям Доброхотова выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Юлия Кузнецова. По ее словам, мероприятиями занимается Федеральная служба безопасности РФ. Кроме того, силовики пришли к самому журналисту.

The Insider предполагает, что обыски проводят и в самой квартире Доброхотова. Там сейчас находятся его жена и дети — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 30, 2021

Обыск связан с делом о "незаконном пересечении границы", сообщил позднее основатель The Insider. По словам журналиста, силовики изымают компьютеры и телефоны.

Обыски проходят по статье о «незаконном пересечении границы» снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) September 30, 2021

В июле в квартирах Доброхотова и его родителей уже проводился обыск. Он был связан с делом о клевете (ст. 128.1 УК), по которому журналист проходит в качестве свидетеля. В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.

Дело о клевете

По версии следствия, в микроблоге Романа Доброхотова в Twitter не позднее 12 ноября 2020 года "неустановленное лицо в неустановленном месте" опубликовало твит "с дезинформацией" о гибели малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Дело было возбуждено по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении.

"Иностранный агент"

23 июля министерство юстиции РФ включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". По мнению Доброхотова, это может быть связано с тем, что The Insider зарегистрирован в Латвии.

В 2020–2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.