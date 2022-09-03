В Москве проходят похороны Михаила Горбачева. Проститься с ним пришли тысячи людей

В Москве в Колонном зале Дома союзов началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым, первым и последним президентом Советского Союза. Он умер вечером 30 августа в возрасте 91 года.

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По окончании церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище. Прямую трансляцию происходящего около Дома союзов можно посмотреть в YouTube-канале агентства Рейтер. Судя по этим кадрам, людей в здание пропускают очень медленно.

У входа в Дом союзов сотни людей стали собираться еще до начала церемонии прощания. Многие пришли с цветами. Сейчас около здания выстроилась очередь, в которой ждут тысячи человек.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Хотя организацией похорон и занимается президентская служба протокола, это не государственные похороны. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что "там будут элементы государственных похорон" — государство только поможет с организацией и обеспечит почетный караул.

Прощание с Горбачевым в Колонном зале было сокращено с четырех до двух часов, сообщил в четверг Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Горбачев-фонда".

Владимир Путин на похороны не придет, он сослался на напряженный график работы. 1 сентября он заехал в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с Горбачевым.

О планах присутствия на похоронах лидеров западных стран также не сообщалось. Единственным иностранным лидером, о прибытии которого на похороны есть данные, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По сведениям агентства Франс пресс, в субботу он приедет в Москву.

По данным на 11 часов утра по московскому времени, из российских государственных деятелей с Горбачевым пришел попрощаться только зампредседателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев.

Горбачев умер во вторник в ЦКБ после тяжелой продолжительной болезни.

Реакция мирового сообщества



Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

После смерти политика ему воздали почести многие мировые лидеры.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" и описал его как уникального политика, "обладавшего воображением, которое позволяло ему увидеть возможность иного будущего" в разгар холодной войны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир — это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", — было сказано в заявлении Антониу Гутерриша.