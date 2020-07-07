В Москве прошли обыски у журналистки Таисии Бекбулатовой

В Москве во вторник, 7 июля, прошли обыски в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале. Прибывший на место адвокат Бекбулатовой Николай Васильев видел, как в квартиру зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то "Адвокат пришел", рассказал Чиков. Васильева в квартиру не пустили.

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"С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым", - пишет далее Чиков. Бекбулатова работала в изданиях "Коммерсант" и "Медуза". Портал "Медиазона" пишет, что Бекбулатова несколько лет встречалась с Сафроновым.

Позже Чиков сообщил, что Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос, с ней едет адвокат Васильев. "Интерфакс" сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Бекбулатову будут допрашивать в качестве свидетеля по делу о госизмене, подозреваемым по которому проходит советник главы Роскосмоса и бывший журналист изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Иван Сафронов.

У здания ФСБ задерживают пикетчиков

Тем временем возле здания управления ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Об этом сообщает корреспондент телекомпании "Дождь". По его данным, полиция уже задержала спецкорреспондента "Коммерсанта" Елену Черненко, которая ранее заявила, что не верит в версию ФСБ и требует открытого расследования дела Сафронова.

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

Раннее 7 июля стало известно о задержании в Москве Сафронова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".