В Москве резко выросло число случаев заражения коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Согласно информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за последние 24 часа в столице России обнаружили 2 761 инфицированного коронавирусом. Скончались 63 человека.

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Около 2,8 тыс. новых случаев Covid-19 выявили в Москве за сутки, это более чем на 20 процентов выше показателя, зафиксированого накануне. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Согласно его информации, за последние 24 часа число новых заражений коронавирусом в российской столице составило 2 761. Днем ранее сообщалось о 2 235 новых заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Общее же число зафиксированных в Москве случаев Covid-19 с начала пандемии составило 1 527 200 человек.

За сутки от легочного заболевания Covid-19 и его последствий скончались 63 человека, что чуть меньше, чем днем ранее (67). Всего жертвами андемии стали 26 тыс. 189 жителей Москвы.

В России коронавирусом заразилось менее 23 тыс. человек

Суточный прирост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах России составил 22 тыс. 866 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб.

От последствий Covid-19 за минувшие сутки умерли 787 пациентов. Наибольшее количество скончавшихся в Москве, Санкт-Петербурге (45), в Краснодарском и Пермском краях (по 35).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 447 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности скончался 164 881 пациент.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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