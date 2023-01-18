Начиная с понедельника, жители нескольких крупных российских городов несут цветы и свечи к памятникам украинским писателям. Таким образом россияне соболезнуют погибшим и пострадавшим от удара по многоэтажке в Днепре, которую 14 января поразила российская ракета.

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В понедельник москвичи начали приносить цветы, свечи и детские игрушки к памятнику Лесе Украинке, установленному в центре российской столицы. На следующий день у монумента были задержаны четыре человека, сообщало "ОВД-Инфо". По информации проекта, полицейских вызвали активисты провластного движения SERB, прибывшие к памятнику украинской писательнице.

Как пишет "Новая газета. Европа", принесенные ранее цветы убрали сотрудники коммунальных служб, у памятника Лесе Украинке начали дежурить полицейские. Тем не менее, москвичи продолжают посещать стихийный мемориал. Также жители российской столицы стали возлагать цветы к памятнику "Содружество", который символизирует единение народов России, Украины и Беларуси.

В Санкт-Петербурге мемориал появился у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне. К постаменту возложили цветы, рядом свечами выложили слово "Днепр". Петербуржцы также принесли цветы на Днепропетровскую улицу, сообщает газета "Бумага". Несколько роз оставили и у памятного камня на Смоленском кладбище — там первоначально похоронили Шевченко, но вскоре прах перевезли в Украину.

Жители Краснодара также несут цветы, свечи и детские игрушки к бюсту главного украинского поэта. Там же оставили фотографию разрушенной в Днепре многоэтажки.

14 января в ходе массированного обстрела Украины российская ракета попала в многоквартирный дом в Днепре, полностью разрушив одну из секций. По данным главы областной администрации, погибло 45 человек, в том числе шестеро детей. Еще 79 мирных жителей (в том числе 16 детей) получили травмы, около 20 человек числятся пропавшими без вести. Кремль причастность к атаке отрицает, утверждая, что российские военные не атакуют жилые дома.