В Москве смягчают Covid-ограничения, хотя в России третий день больше 700 смертей

Мэр Москвы Сергей Собянин прислушался к просьбам рестораторов и разрешил находиться на верандах ресторанов и в летних кафе без коронавирусных QR-кодов до 1 августа, а не до 12 июля. Московская полиция впервые завела уголовное дело о покупке такого QR-кода. В России третий день подряд регистрируется более 700 смертей от Covid-19. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Как смягчают требования в Москве

22 июня после резкого скачка заболеваемости мэр Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня рестораны и кафе можно посещать только при наличии QR-кода, свидетельствующего о том, что человек сделал прививку от коронавируса или переболел (либо с отрицательным ПЦР-тестом).

Рестораторы сочли эти ограничения огромной угрозой для своего бизнеса и попросили чиновников о смягчении мер. В частности, пускать людей без QR-кодов хотя бы на веранды и в летние кафе.

Власти пошли навстречу: во-первых, разрешили посещать веранды без QR-кодов — но только до 12 июля, во-вторых, разрешили брать с собой детей и подростков без справок об отсутствии коронавируса (прививки им не делают).

После этого бизнес попросил продлить срок работы веранд и летних кафе, а также сроки обязательной вакцинации работников сферы торговли и услуг. Согласно указу Собянина, до 15 июля москвичам, работающим в этих сферах, необходимо сделать первую прививку от Covid-19, а до 15 августа — вторую.

В пятницу Собянин сделал еще один шаг навстречу. "По просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа, — написал он в своем блоге. — Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию".

В понедельник Собянин говорил, что число получивших первый компонент вакцины от Covid-19 в Москве достигло 3 млн. До сих пор в России и ее столице люди делали мало прививок, поэтому власти запустили программы обязательной вакцинации отдельных профессиональных и социальных групп.

Накануне мэр Москвы сообщил о вакцинации 105 тысяч человек за сутки и назвал это "астрономической суммой", а вице-премьер Татьяна Голикова привела новые цифры по стране — полностью прошли вакцинацию, по ее словам, 18,5 млн человек, а первую дозу вакцины получили 27 млн человек.

Смягчение требований к ресторанам Собянин в четверг объяснил стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции. "Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности, — написал он в блоге. — В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе".

В Москве снова откроется зоопарк, а также детские и спортивные площадки в парках, следует из нового указа Собянина.

Больше 700 смертей в России третий день

За последние сутки в Москве зарегистрировали 6 040 новых случаев заражения Covid-19. Это на 419 больше, чем накануне, во вторник было 5 498 заражений, в понедельник — 6 557. В последние дни суточный прирост заболеваемости в столице зафиксировался на таких значениях, а в июне на пике превышал рекордные 8 тысяч.

По России суточный прирост заболеваемости к четвергу составил 24 818 случаев. Днем ранее было 23 962, во вторник — 23 378, в понедельник — 24 353. Таким образом, и в стране этот показатель колеблется в пределах 25 тысяч, а больше 25 тысяч было в воскресенье — впервые с начала января. В Петербурге число выявляемых за сутки случаев растет и уже вплотную приблизилось к отметке 2 тысячи.

Умерли за сутки в России 734 зараженных Covid-19, из них в Москве — 109, в Петербурге — 101. Третий день подряд суточная смертность превышает 700 случаев. Накануне было зарегистрировано 725 смертей, еще днем ранее — 737, максимум за время пандемии.

Уголовное дело за покупку QR-кода

Тем временем полиция в Москве завела первое уголовное дело о покупке фейкового QR-кода для посещения кафе и ресторанов.

"Нами вчера было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 1 УК РФ (мошенничество) по факту приобретения несуществующего QR-кода", — рассказал журналистам начальник управления организации дознания управления МВД по Москве Павел Милованов. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

До сих пор дела возбуждались против тех, кто пытается продать QR-коды. По словам Милованова, таких дел уже 55, расследование шести из них полиция завершила и направила материалы в суд.

Врачи — на выборы

Тема борьбы с коронавирусом будет заметна на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Как подсчитала газета "Ведомости", в предвыборных списках "Единой России" оказалось 37 врачей, а также депутатов и чиновников, которые раньше работали в медицине.

В каждой третьей региональной группе в первой тройке есть врач — почти все они идут на проходных местах, то есть с большой вероятностью получат мандат депутата Госдумы, пишет издание.

Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жаруhttps://t.co/go9SarxbZW pic.twitter.com/V4T3uUGT6a — РИА Новости (@rianru) July 8, 2021

В июне в первую пятерку партии власти на парламентских выборах были включены не только министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, но и главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Еще в прошлом году он стал одним из официальных символов борьбы с Covid-19 — его фотографии висели на билбордах на улицах Москвы.