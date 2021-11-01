В Москве священник выстрелил из сигнального пистолета после нападения в храме
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Священник храма в честь святителя Луки Крымского открыл стрельбу из сигнального пистолета, чтобы прогнать мужчину, который приставал к прихожанам. Как передает портал телеканала "Дождь", об этом сообщило агентстсво ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инцидент произошел у храма на улице Генерала Белобородова. По словам собеседника агентства, священник выстрелил вверх из сигнального пистолета.

РЕН ТВ сообщает, что мужчина устроил драку со священником в туалете и продолжил избивать его после того, как священник выстрелил в сторону нападавшего.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в полицию пожаловались на пьяного мужчину, который "вел себя вызывающе и приставал к гражданам". В результате "один из граждан" выстрелил вверх из сигнального пистолета в воздух, после чего нападавший скрылся. По данным полиции, никто не пострадал.

В РПЦ изучают инцидент со стрельбой, сообщил РИА "Новости" глава информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков. По его словам, мужчина, личность которого устанавливается, совершил "агрессивные действия по отношению к священнику".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Москва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой