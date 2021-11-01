В Москве священник выстрелил из сигнального пистолета после нападения в храме

Священник храма в честь святителя Луки Крымского открыл стрельбу из сигнального пистолета, чтобы прогнать мужчину, который приставал к прихожанам. Как передает портал телеканала "Дождь", об этом сообщило агентстсво ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел у храма на улице Генерала Белобородова. По словам собеседника агентства, священник выстрелил вверх из сигнального пистолета.

РЕН ТВ сообщает, что мужчина устроил драку со священником в туалете и продолжил избивать его после того, как священник выстрелил в сторону нападавшего.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в полицию пожаловались на пьяного мужчину, который "вел себя вызывающе и приставал к гражданам". В результате "один из граждан" выстрелил вверх из сигнального пистолета в воздух, после чего нападавший скрылся. По данным полиции, никто не пострадал.

В РПЦ изучают инцидент со стрельбой, сообщил РИА "Новости" глава информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков. По его словам, мужчина, личность которого устанавливается, совершил "агрессивные действия по отношению к священнику".