В Москве угнали лимузин Сталина

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В эпоху СССР ЗИС-115 являлся автомобилем высшего класса. Всего таких машин было произведено 56 штук.

Известно, что с 1949 года на автомобиле разъезжал лично Иосиф Сталин.

Машину украли в ночь на 27 декабря. Неизвестные погрузили ЗИС на эвакуатор и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время угонщиков разыскивают.

По документам украденный автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.