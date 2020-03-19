В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

В инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

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Отмечается, что 79-летняя женщина имела целый ряд хронических заболеваний.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца", — сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повода для паники нет, страна справится с коронавирусом, пишет РИА "Новости".

"Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой", — сказал Мишустин.

В России коронавирусом заразились 147, скончался один человек.