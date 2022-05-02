В Москве в автозак бросили коктейль Молотова. Машина загорелась
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Москве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля ОМОНа на площади Революции. Видео задержания оказалось в распоряжении "Медиазоны", пишет Новая газета. Европа.

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Судя по кадрам, двое силовиков повалили предполагаемого поджигателя на газон. На видео можно заметить обугленный автозак — пострадала его передняя часть справа. Автор, приславший «Медиазоне» видео, уточнил, что машина горела в течение «пары минут», позже его удалось потушить.

Первым о происшествии сообщила Baza. По данным телеграм-канала, мужчина бросил в автозак бутылку с зажигательной смесью. Life утверждает, что предполагаемого поджигателя зовут Виталий Кольцов, ему 45 лет.

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