В Москве в автозак бросили коктейль Молотова. Машина загорелась

В Москве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля ОМОНа на площади Революции. Видео задержания оказалось в распоряжении "Медиазоны", пишет Новая газета. Европа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судя по кадрам, двое силовиков повалили предполагаемого поджигателя на газон. На видео можно заметить обугленный автозак — пострадала его передняя часть справа. Автор, приславший «Медиазоне» видео, уточнил, что машина горела в течение «пары минут», позже его удалось потушить.

В центре Москвы задержали мужчину, который кинул в автозак коктейль Молотова, пишет Bazahttps://t.co/tI3wlfe2cB pic.twitter.com/GPghN2Jemx — Медиазона (@mediazzzona) May 2, 2022

Первым о происшествии сообщила Baza. По данным телеграм-канала, мужчина бросил в автозак бутылку с зажигательной смесью. Life утверждает, что предполагаемого поджигателя зовут Виталий Кольцов, ему 45 лет.