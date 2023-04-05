В Москве в одном из зданий Минобороны произошел пожар
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В среду, 5 апреля, вечером в здании Минобороны России в центре Москвы начался пожар, сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство ТАСС.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях государственными СМИ, видно небольшое облако черного дыма, поднимающееся из помещений Минобороны в Москве недалеко от Кремля.

Подробной информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет.

Как сообщает агентство ТАСС, открытое горение в здании Минобороны ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

Причиной пожара в здании Минобороны стал "аварийный режим электросети", сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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