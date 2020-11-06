В Москве в выходные начнут вакцинировать от коронавируса людей из групп риска
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первая партия российского препарата "Спутник V" поступит в Москву и российские регионы для массовой вакцинации уже в эти выходные. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".

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По словам Гинцбурга, партия будет небольшой, "порядка шесть тысяч" доз. Ожидается, что на следующей неделе первая серия поставок будет из 30 тысяч доз, вторая — из 40 тысяч. Около 40 процентов направят в Москву, 60 — в регионы.

Он уточнил, что в центр Гамалеи перед выпуском поступает "вал" вакцин, потому что выпуск больших партий наладили уже четыре крупные площадки, скоро ожидается работа на четвертой.

30 октября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация в столице начнется в течение месяца для всех желающих. Она указала, что привить всех из выразивших готовность пока не получится, так как недостаточно производственных мощностей — пока что идет вакцинация учителей, медиков и граждан из групп риска.

За последние сутки в Москве выявили 6253 новых случая коронавируса, 3783 выздоровления и 69 летальных исходов. С начала пандемии в столице зарегистрировано 456 689 заражений, 332 984 выздоровления и 7140 смертей.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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