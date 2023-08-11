В Москве возле Москвы-реки взорвался беспилотник

В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, сообщает "Коммерсантъ". Из-за беспилотника до этого было закрыто воздушное пространство над Калугой и аэропортом "Внуково".

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Телеграм-канал Mash пишет, что беспилотник летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров и взорвался в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова. Телеграм-канал "Осторожно, Москва" пишет, что взрыв был у Карамышевского моста, а БПЛА упал в районе Карамышевской ГЭС, рядом находятся городская больница №67 и станция метро Мневники. Телеграм-канал Baza уточняет, что беспилотник летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что пострадавших нет. "Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — сообщил он.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы", — заявили в Минобороны РФ.

Полеты из "Внуково" были возобновлены.

Телеграм-канал Brief выложил фотографии, возможно, обломков беспилотника, и пишет, что это может быть украинский дрон-камикадзе "Бобер". Он может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки.