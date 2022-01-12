В Москве впервые выдали "паспорт негражданина"

Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, сообщила "РИА Новости" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

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По ее словам, первый в столице "зеленый "паспорт негражданина" выдали 53-летнему Якубджану Хакимджанову. Ему пришлось провести два года в миграционном центре в Сахарово, потому что из-за отсутствия гражданства мужчину не могли никуда депортировать, рассказала Меркачева.

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, вместе с семьей переехал в Астрахань. Он не ходил в школу, "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", сообщила Меркачева. По словам члена ОНК Москвы, в последний раз мужчину задерживали, так как полиция не смогла установить его личность. Тогда выяснилось, что у Хакимджанова нет гражданства ни одной страны. Мужчина попросил помочь найти ему работу, добавила Меркачева.

Президент Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в феврале 2021 года. К этой категории относятся лица, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

Документ действует в течение десяти лет, но его необходимо продлевать каждый год. Люди, которые получили удостоверения, смогут законно находиться на территории России и работать без оформления патента.

Закон вступил в силу с августа. С этого момента, по данным МВД, всего в России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства.