В Москве вводят ограничения из-за Covid-19. Число заражений резко подскочило

В Москве всего за день суточный прирост новых случаев коронавируса подскочил с одной тысячи до полутора. Власти начали принимать меры — мэр Сергей Собянин вводит ограничения. Пока они коснулись людей старшего возраста и предприятий. В России же число заражений — максимальное с 23 июня. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Что решил Собянин





Рано утром мэр опубликовал указ и обращение к москвичам в своем блоге.

Во-первых, как и весной, в первую очередь вводится режим ограничений для людей в возрасте 65+. Им нужно сидеть дома. В указе говорится, что с понедельника, 28 сентября, "возобновляется необходимость" для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих некоторые заболевания, "не покидать место проживания, в том числе жилые и садовые дома".

Беременным и недавно родившим женщинам также предписано соблюдать домашний режим, уточнили позже в департаменте здравоохранения Москвы.

В указе Собянина перечислены случаи, при которых из дома выйти все-таки можно: для обращения за медицинской помощью (или в случае прямой угрозы жизни и здоровью); для того, чтобы поехать на работу (если она не в дистанционном режиме), для похода в ближайший магазин; для выгула домашних животных или чтобы вынести мусор.

Прогулки и занятия спортом указ не запрещает. "А значит выходить из дома не является нарушением", — уточнил позже Собянин. Штрафовать за это, как весной, не будут. Социальные карты москвичей старше 65 лет на заблокируют.

Люди в возрасте 65+ могут оформлять больничные. В блоге Собянина это описано так: "Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности".

Таким образом, в отличие от указа, в обращении Собянина не устанавливается строгий карантин для людей 65+. Более строгие ограничения для людей старшего возраста были весной. Однако и сейчас мэр Москвы обратился к людям старшего возраста с просьбой временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Во-вторых, предприятиям и компаниям в Москве указ "рекомендует" — именно рекомендует, а не жестко предписывает — перевести работников на дистанционный режим работы. И в первую очередь — людей 65+. Кроме того, работодателям рекомендуется принять решения о численности сотрудников в офисе — с точки зрения перевода их на работу из дома в тех случаях, когда это возможно.

В-третьих, указ напоминает, что в Москве власти не отменяли ограничения на проведение публичных и массовых зрелищных мероприятий. Есть и такая деталь — мэр напомнил, что, допустим, хотя кафе и работают с середины лета, курить кальяны в них нельзя.

Указ также обращает внимание на то, что необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и требования социального дистанцирования. Контроль за этим будет усилен, следует из указа. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать, напомнил в еще одной записе в блоге мэр Москвы.

Накануне стало известно, что Собянин направил письма примерно 5 тысячам компаний и предприятий с просьбой по возможности переводить работников на удаленный режим. Сейчас он повторил это обращение в блоге: "Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей".

В мэрии Москвы с понедельника на удаленный режим перейдет 30% сотрудников.

Резкий скачок новых случаев в Москве



"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого", — заканчивает свое обращение в блоге Собянин.

Через два с половиной часа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные за последние сутки, подтвердившие сделанное им накануне заявление о том, что ситуация с Covid-19 резко осложнилось.

За сутки в столице коронавирус был подтвержден у 1 560 человек — это максимум с 12 июня, когда выявили 1 714 случаев.

Планку в тысячу случаев Москва пробила только накануне — тогда зарегистрировали 1 050 новых заражений (впервые с 23 июня). Днем ранее было 970. Больше 700 случаев впервые зафиксировали 15 сентября, 18 сентября было уже больше 800.

В Москве растет и число госпитализаций — за сутки в больницы отправили 797 пациентов, сообщает городской оперативный штаб. Собянин накануне говорил, что за неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%".

Снова больше 7 тысяч случаев в России

Суточный прирост случаев Covid-19 обновил осенний рекорд и в целом по России. За сутки выявили еще 7 212 заражений.

Отметку 7 тысяч новых случаев страна превысила также впервые с июня. Накануне было 6 595 случаев. Больше заражений, чем сейчас, последний раз было 23 июня.

Двенадцатый день подряд в стране регистрируют больше новых случаев, чем днем ранее. Седьмой день количество регистрируемых заболевших Covid-19 превышает 6 тысяч.

Суточный прирост достиг минимума в 4 676 случаев 26 августа — и с тех пор растет. Власти связывали этот рост с окончанием сезона отпусков и возобновлением учебного процесса.

За последние сутки в России умерли 108 пациентов с коронавирусом (накануне было 149). Число жертв Covid-19 в пятницу превысило отметку 20 тысяч (20 056). Количество заражений за все время пандемии достигло 1 136 048. Выздоровели 934 146 человек.

Что говорят в Кремле и правительстве



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что пока об общероссийских ограничительных мерах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией речи не идет, передает РБК.

Число тяжелых пациентов с коронавирусом не увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, более 3 тысяч добровольцев уже получили экспериментальную вакцину "Спутник V". "Испытания идут штатно", — сказал министр. А его помощник Алексей Кузнецов добавил, что эксперты минздрава прогнозировали подъем заболеваемостью коронавирусом.

Власти рассматривают возможность ускорения вакцинации граждан от коронавируса в связи с ростом заболеваемости, сообщил Интерфаксу источник в правительстве. Дословно он сказал так: "Мы наблюдаем рост заболеваемости, поэтому вакцинация граждан может быть ускорена".

"Надо резко ускоряться с выпуском вакцины, но это очень трудно сделать", — сказал Интерфаксу глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Его центр разработал "Спутник V". "Много нужно ввозить составляющих, расходников", — пояснил Гинцбург.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что Россия избежит жестких карантинных мер: "Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают [введение жестких мер]. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь".

Как готовят больницы



В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом.

"В период с 23 сентября по 5 октября в городе будет дополнительно перепрофилировано восемь крупных больниц. Такое решение принято в связи с резким ростом новых случаев заболевания коронавирусом в городе, а также числа госпитализаций москвичей с этим диагнозом", — сказал источник Интерфакса.

По его данным, расконсервированы временные госпитали, созданные в 75-м павильоне ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское" и парке "Сокольники".

Резервные койки для больных с коронавирусом начали вводить в эксплуатацию в Москве, подтвердила позже вице-мэр Анастасия Ракова. "В Москве наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций", — сказала она, заверив при этом, что плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.

В Петербурге временный госпиталь в "Ленэкспо" в середине октября будет готов принимать пациентов с коронавирусом, сообщил глава города Александр Беглов.

"Мы сейчас завершаем в "Ленэкспо" [оборудование] дополнительных коек. В общей сложности там будет 2,5 тысячи коек", — сказал губернатор Беглов.

Для лечения Covid-19 в российских больницах были подготовлены 128 тысяч коек, сейчас загружено 85,8% из них, сказал РИА Новости помощник министра здравоохранения Кузнецов.

Конец фильмов



Владельцы кинотеатров ожидают второй волны закрытий, пишет РБК. Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Ассоциации владельцев кинотеатров приготовились к повторному закрытию.

"Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут", — сказал изданию председатель ассоциации Олег Березин.

По его мнению, Россия окажется в ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинотеатры исчезли — крупные киносети стали появляться лишь в начале 2000-х.

В России открылись не все кинотеатры. По состоянию на 25 сентября их работа разрешена в 75 регионах из 85.

В августе после открытия кинотеатров специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ обратили внимание, что оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года. Иначе говоря, в кино ходили в 20 раз меньше людей, чем в начале августа прошлого года.