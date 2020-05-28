В Москве за одиночный пикет арестовали журналиста Илью Азара и ещё несколько его сторонников

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар арестован на 15 суток за одиночный пикет. Суд признал его виновным в нарушении запрета на публичные мероприятия. В тот же день в поддержку Азара с одиночными пикетами вышли другие журналисты, которые также были задержаны, сообщает Deutsche Welle.

Азар вышел на одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова, автора проекта “Омбудсмен полиции”. Проект направлен на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. 7 мая Воронцов был арестован по подозрению в вымогательстве 300 000 рублей у коллеги "за нераспространение фотографий личного характера”.

В тот же день, 28 мая, были задержаны ещё шесть журналистов, выступивших в поддержку Азара. Они также пришли с одиночными пикетами к зданию ГУ МВД. Среди них - главный редактор онлайн-издания "Медиазона" Сергей Смирнов, журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий “Эха Москвы” Александр Плющев и главный редактор издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.