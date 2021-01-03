В Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой

На востоке Москвы произошел массовый конфликт со стрельбой, в результате которого полиция задержала 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании дебоширов также пишет "РЕН ТВ".

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По данным ТАСС, инцидент произошел в районе Гольяново на улице Уральской утром 1 января. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 35 человек и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Стрельба, по предварительной информации, велась из охолощенного оружия. Сведений о пострадавших не поступало, передает РБК.

"РЕН ТВ" сообщает, что жильцы окрестных домов пожаловались на массовый дебош с участием около 50 человек. К моменту приезда полиции участники конфликта разбежались, а на месте происшествия были обнаружены следы крови.

Сотрудники правоохранительных органов восстановили события по камерам видеонаблюдения. На месте массовой драки находились три автомобиля, два из которых уже нашли. Полицейские также задержали участника конфликта, стрелявшего из охолощенного автомата.

По предварительной версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт во время празднования Нового года, его участники были в нетрезвом состоянии.