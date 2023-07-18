В Москве задержали человека, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина

Вечером в понедельник, 17 июля, на Красной площади в Москве задержали мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей Ленина. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Shot, впоследствии информацию частично подтвердило государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.

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По данным Baza, задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. Как утверждает Telegram-канал, ему удалось бросить бутылку с "коктейлем Молотова" в сторону мавзолея, она разбилась о брусчатку и воспламенилась. В свою очередь, РИА "Новости" отмечают, что мужчину задержали еще до того, как он попытался поджечь мавзолей.

В отношении Стачукова возбуждено административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Сегодня он будет доставлен в суд.

Мавзолей, судя по сообщениям в СМИ, не получил повреждений.

Telegram-канал "112" без ссылок на источники сообщил, что Старчуков (авторы публикации пишут фамилию мужчины именно так) в середине мая приходил на Красную площадь с двумя бутылками бензина. Тогда его также задержали, но не стали привлекать к ответственности.