В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин

В понедельник вечером в Москве полиция задержала известного оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила в "Телеграме" журналистка Ирина Баблоян.

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"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала в своем телеграм-канале Ирина Баблоян.

Чуть позже друг Яшина рассказал ОВД-Инфо, что политика доставили в ОВД Лужники.

В полиции составляют протокол о неповиновении требованию полицейского, сообщил его адвокат Вадим Прохоров, прибывший к ОВД Лужники.

"В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КОАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.

Илья Яшин - один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.

26 апреля двум депутатам Красноселького района Москвы предъявили обвинения по статье о "фейках" о российской армии.

В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".

Яшин, депутат этого совета, был допрошен как свидетель.

В июле 2021 года Яшин ушел с поста главы совета Красносельского района Москвы. Свое решение он объяснил тогда усилившимся давлением на муниципалитет Красносельского района.