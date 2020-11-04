В Москве задержаны десятки участников "Русского марша"

На Цветном бульваре в центре Москвы полиция задержала несколько десятков участников шествия националистов, проведение которого приурочено ко Дню народного единства, который отмечается в среду, 4 ноября.

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По информации "ОВД-Инфо", задержаны не менее 36 человек. Полицейские применяют силу — одному из задержанных разбили голову, у другого ссадины на лице.

Как видно на видеотрансляции YouTube-канала "Другое мнение", некоторые участники "Русского марша" не успели выйти из метро, как их начали задерживать. Других силовики находили в ближайших к станции метро улочках и уводили в автозак.

Как передает "Интерфакс", двух человек задержали в Люблино еще утром — одного из заявителей акции Дмитрия Михайлова и журналистку Ольгу Сапронову.

В этом году столичные власти не согласовали проведение "Русского марша", который традиционно проходил в Люблино с 2009 года, сославшись на эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса. В связи с этим организаторы мероприятия изменили его формат: в ходе акции предполагалось возложить цветы у здания приемной ФСИН на Цветном бульваре, что связано со смертью в сентябре в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича.