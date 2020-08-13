В Москве задержаны участники акции солидарности с участниками протестов в Беларуси

В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских.

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Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник" для уборки цветов, плакатов и свечей. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".