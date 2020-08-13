В Москве задержаны участники акции солидарности с участниками протестов в Беларуси
Foto: Shutterstock

В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник" для уборки цветов, плакатов и свечей. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе