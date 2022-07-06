В Москве заочно арестовали академика Юрия Пивоварова. Дело на него завели пять лет назад

Суд в Москве заочно арестовал научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова. Фабула дела напоминает историю ректора "Шанинки". Возбуждено оно было еще пять лет назад. Пивоваров лечился за границей. В феврале историк присоединился к числу противников войны против Украины.

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Следственный комитет России (СКР) потребовал заочного ареста Пивоварова по делу о растрате, сообщила во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы, в который поступили материалы дела. Расследуется дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

72-летний Пивоваров — советский и российский политолог и историк, академик РАН с 2006 года, доктор политических наук, профессор МГИМО. Область научных интересов — история, политическая наука, правоведение, говорится в его профайле на сайте ИНИОН. Там он по-прежнему указан как научный руководитель института.

Старое дело

Сам Пивоваров сообщил, что на него завели дело, еще в конце марта 2017 года, то есть больше пяти лет назад. Следователи, по его словам, заподозрили его в оформлении на работу двух сотрудников, которые в действительности не ходили на работу, при этом получали зарплату.

Фабула подозрения напоминает дело Марины Раковой, по которому осенью прошлого года был арестован ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев. На прошлой неделе по этому делу был задержан и отправлен под домашний арест ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Они [следователи] указывают, что в институте работали два сотрудника — одна женщина получила 1 млн рублей, а другой сотрудник 500 тысяч, однако на работу они не выходили. Якобы это все совершал я в составе организованной группы", — цитировал Пивоварова ТАСС в марте 2017 года. Источник агентства тогда уточнял, что дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество), а не ст. 160 УК РФ (растрата), как объявлено сейчас.

ИНИОН РАН — крупнейший научный информационный центр России в области социальных и гуманитарных наук.

30 января 2015 года в библиотеке института, директором которого с 1998 года был Пивоваров, произошел сильный пожар, уничтоживший огромное количество научной литературы. По версии следствия, причиной пожара стала протекающая крыша — вода попала в светильник, произошло короткое замыкание.

В апреле того же года Пивоварову предъявили обвинение в халатности по делу о пожаре. К этому моменту он покинул пост директора института, но сохранил за собой должность научного руководителя ИНИОН. Следователи взяли с него подписку о невыезде. А спустя два года появилось новое уголовное дело о мошенничестве.

На стадии следствия у историка обнаружили онкологическое заболевание — тяжелую форму лимфомы центральной нервной системы, и следователь разрешил ему покинуть страну для оперативного лечения в Израиле, а затем в Германии, пишет "Новая газета. Европа".

По ее данным, за последние пять лет академик пережил несколько операций. Пивоваров через адвокатов передавал медицинские документы и заключения врачей, после чего следственные действия с ним откладывались, отмечает издание.

Против войны

После начала российского вторжения в Украину в феврале историк стал одним из членов антивоенного комитета, в который вступили оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. В него входят Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, Евгений Киселев, Виктор Шендерович (все были объявлены "иностранными агентами" в России после начала войны) и другие.

В конце июня в Басманный суд Москвы, по данным "Новой газеты. Европа", "поступила бумага", подписанная руководителем главного следственного управления СКР Денисом Колесниковым, в которой в числе прочего говорилось, что Пивоваров, обвиняемый по статьям о мошенничестве и растрате, не торопится возвращаться в Россию.

Следствие попросило арестовать ученого на два месяца, заявив, что, находясь на свободе на территории Германии, он может "продолжить заниматься преступной деятельностью". Из того же документа, который цитирует "Новая", следует, что Пивоваров был объявлен в международный розыск.

Анастасия Лотарева, корреспондент Русской службы Би-би-си о том, кто такой Юрий Пивоваров:

Юрий Пивоваров — наверное, одна из самых примечательных фигур в современной российской исторической науке. Профессор МГУ, МГИМО и РГГУ, блестящий лектор, член-корреспондент, а затем академик РАН, автор множества монографий и лауреат международных премий. Как это часто бывает в последнее время в научной среде, все эти регалии сопровождает уголовное дело.

В январе 2015 года на юго-западе Москвы сгорела библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН. Архитектурный памятник горел 27 часов, огнем уничтожило больше 5 млн разных изданий, многие из них уникальны и не восстановимы. Многие члены научного сообщества и градозащитники предполагали, что пожар был спровоцирован.

На Пивоварова завели уголовное дело о халатности. Через два года к нему добавилось второе уголовное дело — теперь уже о мошенничестве. Следствие сочло, что несколько сотрудников института получали заработную плату, "фактически не выполняя никакой работы". Каким именно образом, по мнению следователей ученые, "не выполняли никакой работы" и как это оценивалось, не сообщалось. Зато Пивоварову инкриминировали похищение полутора миллионов рублей за десять лет.

Пивоваров никогда особенно не стеснялся в высказывании своих взглядов и оценке ситуации в России, хоть и делал это в академическом, а не политическом ключе. Он давал откровенные интервью, был доверенным лицом Григория Явлинского, а в феврале 2022 года вместе с политиками и общественными деятелями вошел в антивоенный комитет России.

"Мы считаем действия Кремля предательством российского народа и национальных интересов России, осквернением памяти более 26 миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне", — говорится в одном из заявлений комитета, подписанном Пивоваровым.

Все последние годы власти России давали понять, что история — наука политическая. Свой политический выбор академик Пивоваров сделал.