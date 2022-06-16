В Москве застрелился генерал СВР. Он был известен своей позицией по Прибалтике

В среду, 15 июня, российские СМИ сообщили, что в Москве покончил с собой 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. Судя по публикуемой информации, он застрелился из наградного пистолета.

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Тело Соцкова нашла его супруга в квартире дома по улице Новаторов. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка. В ней Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.

Причиной самоубийства Соцкова стало, скорее всего, общее состояние здоровья и психологическая усталость. К такому предварительному выводу пришли друзья и родные покойного, пишет МК.

В последние годы отставной генерал не раз философски замечал, что слишком долго живет, но никто не думал, что этот факт тяготит его настолько сильно.

Соседи исключительно уважительно отзывались о Соцкове. Он жил в доме, где большинство квартир заняты либо дипломатами, либо сотрудниками силовых структур. Но именно за покойным генерал-майором до последнего времени приезжал персональный черный автомобиль с охранником.

Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде, после учебы на факультете международных отношений МГИМО пошел в разведку, где прослужил более 40 лет. Публичную известность получил уже после выхода на пенсию. Он стал одним из главных архивариусов Службы, издал множество книг по истории разведки.

А за книгу „Операция Тарантелла", посвященную деятельности внешней разведки СССР с 1930 по 1945 год в Великобритании, стал лауреатом премии СВР в 2006-м.

В частности, его перу принадлежит книга „Прибалтика и геополитика. 1935-1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации"

Соцков был против того, чтобы называть ввод советских войск в Прибалтику оккупацией. „Это была единственная для нас в той ситуации возможность что-то противопоставить уже фактически подготовленному нападению на Советский союз". „Если бы не было ввода войск, то боестолкновения с вермахтом начались бы не в 1,5 тысячах км от Ленинграда, а начались бы в Нарве, потому что немцы уже готовы были оккупировать Прибалтику. Никакой блокады Ленинграда не было бы, немцы бы сходу брали тогда Ленинград. Тогда же наши союзники это прекрасно поняли. Такие оценки содержатся в рассекреченных документах. Такова суть".