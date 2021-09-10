В Москве завели уголовное дело о предполагаемом отравлении семьи арбузом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении московской семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. Сеть магазинов "Магнит" проведет собственное расследование.

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После публикаций в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает СКР.

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок", — сказано в сообщении.

Следователи выехали в больницу. Кроме того, будут исследованы все продукты, которые находились в квартире, сказала представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

Первым об отравлении арбузом со смертельным исходом в пятницу сообщил телеграм-канал Baza. После этого городская прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Пожилая женщина и ее внучка скончались.

"Семью с отравлением госпитализировали вчера вечером, к утру сегодняшнего дня понять, что причина в арбузе — невозможно", — комментирует ситуацию профильный телеграм-канал Retailer.ru.

Сеть магазинов "Магнит" проведет собственное расследование, сообщили в пресс-службе компании.

"Магазин продолжает работать. Мы начали проводить внутреннее расследование и планируем еще раз проверить все партии арбузов. Они будут изъяты из продажи до завершения расследования", — сообщил "Газете.Ru" сотрудник пресс-службы.

"Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства", — отмечается в сообщении", — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.