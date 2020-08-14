В МВД Беларуси отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения правоохранительных органов республики в издевательствах над людьми, которые были задержаны во время акций протестов в стране. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Tut.by.

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Как стало известно, Барсуков этой ночью приезжал к Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Там журналисты спросили его, почему над задержанными издевались.

"Никаких издевательств не было", — ответил на это Барсуков.

Вечером 13 августа из этого центра, куда доставляют задержанных на протестах, начали выпускать людей. Задержанные жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания. Некоторые граждане показали следы от ударов.

Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", которые "попали под раздачу". В эфире Общенационального телевидения он сказал, что речь идет о людях, которые оказались рядом и "не успели вовремя отскочить".

Караваев также заявил, что выступает против применения насильственных действий к журналистам, но "это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.