В МВД Беларуси отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения правоохранительных органов республики в издевательствах над людьми, которые были задержаны во время акций протестов в стране. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Tut.by.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как стало известно, Барсуков этой ночью приезжал к Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Там журналисты спросили его, почему над задержанными издевались.

"Никаких издевательств не было", — ответил на это Барсуков.

Вечером 13 августа из этого центра, куда доставляют задержанных на протестах, начали выпускать людей. Задержанные жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания. Некоторые граждане показали следы от ударов.

Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", которые "попали под раздачу". В эфире Общенационального телевидения он сказал, что речь идет о людях, которые оказались рядом и "не успели вовремя отскочить".

Караваев также заявил, что выступает против применения насильственных действий к журналистам, но "это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

7

Source

Gazeta.ru

Tags

Выборы президента Белоруссии президент Беларуси Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных