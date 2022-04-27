В Мьянме Аун Сан Су Чжи приговорена к пяти годам тюрьмы

В Мьянме подконтрольный военной хунте суд приговорил свергнутого де-факто премьер-министра страны Аун Сан Су Чжи к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции, сообщило в среду, 27 апреля, агентство dpa со ссылкой на анонимные информированные источники.

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В отношении 76-летней лауреатки Нобелевской премии мира возбуждено более десятка дел о коррупции. Это первый приговор. По каждому обвинению Су Чжи грозит до 15 лет лишения свободы. Назначенное на 26 апреля оглашение приговора было ранее отложено на один день без объяснения причин.

Аун Сан Су Чжи отвергает обвинения в получении взяток в виде золота и 600 тысяч долларов от одного из политиков. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме. Адвокатам Су Чжи запрещено общаться с журналистами.

Военный путч в Мьянме

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых Су Чжи одержала убедительную победу. Доказательств этих нарушений военные так и не представили. Мьянма все больше погружается в пучину хаоса и насилия.

Правозащитники заявляют, что Аун Сан Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать Су Чжи, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом.

Несколько месяцев тому назад Аун Сан Су Чжи была приговорена к шести годам лишения свободы по другим обвинениям. В то же время пока неясно, отправится ли политик отбывать наказание в тюрьму или останется под домашним арестом.