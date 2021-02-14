В Мьянме по демонстрантам открыли огонь, в Янгон введены танки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Полиция Мьянмы применяет силу против мирных демонстрантов. Вечером в воскресенье, 14 февраля, силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.

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Пока неизвестно, был ли в результате кто-то ранен и какими пулями стреляли силовики — боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером того же дня было введено большое количество танков, передает агентство dpa со ссылкой на очевидцев и на опубликованные в соцсетях фотографии. По информации газеты The Irrawaddy, интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год и арестовав фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других политиков. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты против путчистов. Госпереворот положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны.

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