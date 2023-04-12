В Мьянме при ударе по базе повстанцев убито до ста человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Жертвами авианалета, помимо бойцов в униформе, стали женщины и дети. ООН и Германия резко осудили действия военной хунты и призвали положить конец насилию.

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В Мьянме в результате авианалета на базу повстанцев в отдаленном селении Канбалу в регионе Сагаинг утром 11 апреля погибли десятки людей, в том числе женщины и дети. В этом регионе сохраняется особенно мощное сопротивление правящей в стране военной хунте.

Представитель военных властей вечером 11 апреля сообщил, что удар был нанесен по участникам церемонии открытия представительства сил народного ополчения в регионе. Чиновник не привел точных данных о числе жертв, отметив лишь, что среди погибших были и "бойцы в униформе", и "отдельные лица в гражданском". Он также утверждал, что некоторые погибли в результате разрыва мин, установленных повстанцами.

Среди погибших женщины и дети

Сотрудник спасательной службы при одной из повстанческих группировок сообщил агентству AFP, что среди погибших есть женщины и дети. По его оценкам, погибли до ста человек.

В сети выложены видео, на которых запечатлены трупы, лежащие посреди разрушенных зданий. Западные СМИ пока не могут верифицировать подлинность этих материалов.

МИД ФРГ осудил авианалет в Мьянме и призвал военные власти этой страны незамедлительно прекратить насилие против своего народа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также самым решительным образом осудил действия военной хунты.

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