В Мьянме свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам заключения

Специальный трибунал в Мьянме приговорил бывшего лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает агентство epd. Суд признал политика виновной в незаконном ввозе и владении переносными рациями и нарушении антиковидных ограничений.

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Это второй приговор, вынесенный 76-летней Аун Сан Су Чжи, за месяц. В начале декабря политика также приговорили к четырем годам лишения свободы, признав виновной в подстрекательстве и нарушении антиковидных ограничений. Позднее приговор был смягчен до двух лет.

Разбирательство по новому судебному делу вновь проходило в закрытом режиме. Правозащитники уже назвали оба обвинения и судебные процессы абсурдными и политически мотивированными. Кроме того, Аун Сан Су Чжи обвиняют в коррупции, предательстве, разглашении государственной тайны и мошенничестве на выборах. Если политика признают виновной по всем этим обвинениям, ей грозит в общей сложности не менее 100 лет лишения свободы.

15 лет под домашним арестом

Аун Сан Су Чжи — лидер "Национальной лиги за демократию" (НЛД). 15 лет провела под домашним арестом. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира. В 2015 году после победы НЛД на всеобщих выборах, Аун Сан Су Чжи была назначена главой МИД страны и фактически главой правительства.

1 феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот — армия обвинила НЛД в фальсификации результатов выборов в 2020 году, не предъявив никаких доказательств. Аун Сан Су Чжи вновь была арестована.

После переворота Мьянма все больше погружается в хаос и насилие. По данным благотворительных организациий, в ходе протестов против хунты было убито по меньшей мере 1447 человек и почти 11 400 арестовано.