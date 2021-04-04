В Мьянме в столкновениях с начала февраля погибло более 550 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 564. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, передает ТАСС.

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"По состоянию на 4 апреля 564 человека убиты в результате переворота", — говорится в тексте сообщения.

По данным ассоциации, 2 667 человек находятся под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 425 демонстрантов.

В пятницу газета The Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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